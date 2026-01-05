500 bin sosyal konut projesi kapsamında Van’da yapılacak 6 bin 803 konutun hak sahipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut’un katılımıyla Van Devlet Tiyatrosu Salonu’nda canlı yayında çekilen kura ile belirlendi.

Kura töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Bulut ve AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu Van’a yapılması planlanan stadyum ile ilgili önemli mesajlar verdi.

2011 Van Depremi’nde hasar gören ve sonraki yıllarda kısmi iyileştirmeler yapılan Van Atatürk Şehir Stadyumu için yeni bir sürecin başladığını belirten Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, yeni stadın yapımına kısa sürede başlanacağını açıkladı.

BAKAN YARDIMCISI BULUT: “STADIN İNŞAATI KISA SÜREDE BAŞLAYACAK”

Konuşmasında Van halkının futbola olan ilgisine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, “Burada bütün milletvekillerimizin, valimizin, il başkanımızın ve bu salonda bulunan tüm vatandaşlarımızın stadyumla ilgili düşünceleri vardı. TOKİ başkanımıza süreç detaylı bir şekilde anlatıldı. Ben çok kısa süre içerisinde inşallah bu stadyumun inşaatına da başlayacağımızı ifade etmek istiyorum.” dedi.

Bakan Yardımcısı konuşmasının devamında, “Doğuda, kar yağışının ve soğuk havanın altında futbola olan bu sevda, bu aşk bir Trabzonlu olarak beni gerçekten gururlandırıyor. İnşallah ilerleyen yıllarda Trabzon–Van maçlarını buraya gelerek, izleme imkanı da bulacağız. Bu stadyum beni de heyecanlandırıyor. Hayırlı ve uğurlu olsun.” ifadelerine yer verdi.

“VAN’DA TÜRKİYE’YE ÖRNEK YAŞAYAN STAT YAPILACAK”

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise Van’da Türkiye’de ilk olacak bir stat modeli hayata geçirileceğini belirterek, “Van’da Türkiye’de ilk model olacak yaşayan bir stat yapılacak. Mevcut stat alanında; altında iş merkezleri, ortasında sosyal donatı alanları bulunan, birçok branşı bünyesinde barındıran bir tesis hayata geçirilecek.” dedi.

Türkmenoğlu, “Belki Avrupa’nın en büyük butik statlarından biri inşa edilecek. Altyapı çalışmaları tamamlandı. Bugün Sayın Bakan Yardımcımızın verdiği müjdeyle artık bu stat için fiilen start verilmiş oldu.” şeklinde konuştu.