Yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Muradiye Şelalesi, hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 18 dereceye kadar düşmesiyle büyük oranda dondu. Bendimahi Çayı üzerinde yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen şelale, soğuk havanın etkisiyle Pamukkale travertenlerini andıran manzaralar ortaya çıkardı.

Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplanan görüntüsü, bembeyaz kar örtüsüyle birleşince kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yaz aylarında çevresindeki yeşilliğiyle dikkat çeken Muradiye Şelalesi, kış mevsiminde ise travertenleri andıran ihtişamlı görüntüsüyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Soğuk havanın etkisiyle şelalenin büyük bölümünün buz tuttuğunu belirten ziyaretçiler, ortaya çıkan manzaranın büyüleyici olduğunu ifade etti. Bölgeye gelen fotoğraf ve doğa tutkunları eşsiz görüntüler çekerken, herkese buz tutan Muradiye Şelalesi’ni görmeye davet ettiler.