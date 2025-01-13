Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçlarıyla ilgili kamuoyunda dolaşan iddialara Habertürk'te katıldığı canlı yayında açıklık getirdi. Belediyelerin SGK'ya olan toplam borcunun 167 milyar lira olduğunu belirten Işıkhan, bunun yaklaşık 55 ton altına denk geldiğini söyledi.

Bazı çevreler tarafından borçların yalnızca üçte birinin CHP'li belediyelere ait olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bakan Işıkhan, "Belediyelerin toplam borçlarının yüzde 70'i CHP'li belediyelere ait. Ayrıca, 30 büyükşehir belediyesinden sadece 14'ü CHP yönetiminde olmasına rağmen, büyükşehir belediyelerinin toplam borcunun yüzde 76'sı CHP'li belediyelere ait" dedi.

Işıkhan, konuya ilişkin tüm belge ve dökümanların ellerinde bulunduğunu ifade ederek, borçların detaylarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

BAKAN IŞIKHAN: EN BORÇLU BELEDİYELER CHP YÖNETİMİNDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. SGK verilerine dayanarak yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de en borçlu 30 belediyeden 23’ünün CHP yönetiminde olduğunu belirten Işıkhan, "Toplam borcun yüzde 70'i CHP'li belediyelere ait. Bu belediyeler borçlarını ödemek yerine sürekli artırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Belediyelerin SGK’ya olan borçlarının kamu çalışanlarını da etkilediğini vurgulayan Işıkhan, ''Belediyelerde çalışan işçi ve memurların sigorta primlerinden kaynaklanan SGK alacaklarının dörtte biri belediyelerin borcudur'' dedi.

SGK'nın genel değerlendirmesi üzerinden konuşan Işıkhan, “Tüm bu verileri tek çatı altında ele aldığımızda, en borçlu kurum ve kuruluşların CHP'li belediyeler olduğu açıkça görülüyor” diyerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

EN BORÇLU BELEDİYE İZMİR

SGK'ya en borçlu belediyenin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirten Işıkhan, borcun 12 milyar lira olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yılda borcunun 2 bin kat arttığına dikkat çekti.

EN BORÇLU İKİNCİ BELEDİYE ABB

En borçlu ikinci belediyenin İzmir'den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu açıklayan Işıkhan, Ankara'nın borcunun 8,7 milyar liraya ulaştığını borcun 5 yılda 55 kat arttığını söyledi.

Emekli maaşları ve sağlık hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için bu ihtiyaçların karşılanması gerektiğini belirten Bakan Işıkhan, SGK'ya gayrimenkulle ödeme iddialarının da gerçeği yansıtmadığını belirtti.

CHP'li belediyeler borçları gayrimenkulle ödemek istemiş ancak kabul edilmediğini savunmuşlardı. Bakan Işıkhan ise gayrimenkullerin hipotekli olduğunu belirtti.

CHP'LI BELEDİYELERİN GAYRIMENKULLE ÖDEME İDİALARI

CHP'li belediyeler borçları gayrimenkulle ödemek istemiş ancak teklifin reddedildiğini belirtmişlerdi. Bakan Işıkhan ise CHP'li belediyelerin borçlarını kapatmak için teklif ettiği gayrimenkullerin hipotekli olduğunu, bu nedenle de borç tahsilatının yapılamadığını belirtti.