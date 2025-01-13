WhatsApp, yapay zeka destekli araçlarını geliştirmeye devam ediyor. Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni bir özellik, kullanıcıların kendi yapay zeka sohbet robotlarını oluşturmasına olanak tanıyacak.

YAPAY ZEKA KARAKTER ÖZELLİĞİ

WhatsApp, "Yapay Zeka Karakter" adlı yeni bir özellikle kullanıcıların kişiselleştirilmiş yapay zeka sohbet robotları oluşturmasını sağlayacak. Bu özellik, WhatsApp'ın Android beta sürümünde (2.25.1.26) keşfedildi.

NASIL ÇALIŞACAK

Kullanıcılar, Yapay Zeka Karakter özelliği ile kendi sohbet robotlarını oluşturabilecek ve bu robotların amacını belirleyebilecekler.

Örneğin, müşteri sorularını yanıtlayan, haber güncellemeleri sağlayan veya sohbet eden yapay zeka sohbet robotları oluşturmak mümkün olacak.

WhatsApp, platformuna daha fazla yapay zeka destekli araç eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yapay Zeka Karakter özelliği, bu çalışmaların bir parçası.

ÇIKIŞ TARİHİ

Yapay Zeka Karakter özelliğinin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı henüz belli değil. Ancak, özelliğin beta sürümünde test edilmesi, çıkış tarihinin yakın olabileceğini gösteriyor.