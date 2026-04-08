Yeni yönetmelik taslağıyla ikinci el elektronik piyasasında hem güvenlik hem de tüketici hakları baştan aşağı değişiyor. Ticaret Bakanlığı, cep telefonu, tablet bilgisayar gibi ikinci el elektronik ürünlerin ‘yenilenmiş ürün’ kapsamında satışını öngören yönetmelikte değişikliğe gidiyor.

Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik Taslağı’na göre, Ticaret Bakanlığının bünyesinde Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) kurulacak. Elektronik ürün yenileme işlemleri YÜBİS üzerinden yapılacak ve yenileneme işlemleri ve sertifika süreçleri anlık olarak takip edilebilecek. Satıcılar da sisteme dahil edilecek.

Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için e-Devlet'te yer alan "beyaz liste"de yer alması, en az bir yıl öncesine ilişkin veri, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması gibi şartlar aranacak.

Sistem ile ikinci el telefonların kayıp, çalıntı ve kaçak sorgusu yapılabilecek. Öte yandan taslak ile televizyonlar da yenilenmiş ürün kapsamına alındı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Yenilenmiş ürünün ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde, “yenilenmiş” ibaresi ve yenileme merkezi bilgisine yer verilecek.

Yenileme merkezi, yenilemiş olduğu tüm ürünlere ilişkin üretici veya ithalatçı tarafından hazırlanmış olan Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzlarını kendi internet sitesinde bulunduracak.

Yetkili satıcıların kredi kartı ile yapmış oldukları satışların yenileme merkezine ait sanal POS üzerinden gerçekleştirilmesi mecburi olacak.

Piyasaya sürülen ürünlerin kalite denetiminde tüketicilerin elini güçlendirmek adına tüketicilere mesafeli yöntemle yapılan satışlarda tanınan cayma hakkı, diğer satış yöntemlerinde de geçerli olacak. Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak.

Yenilenmiş olan bir ürün, satış tarihinden itibaren en az 30 gün geçmedikçe tekrar yenilenmesi yasaklanacak.