Van-Başkale arasında bulunan Güzeldere Tünelinin açılışında konuşan Bakan Uraloğlu, çevre yolu yapımının bazı nedenlerden dolayı geciktiğini ancak bunu telafi ederek Vanlıların hizmetine sunacaklarını söyledi.

“6 ŞERİTLİ ÇEVRE YOLU”

“Tüm ülkemizde olduğu gibi Van’ın da ulaşım ağını güçlendirecek her projeye ayrı bir önem veriyor ve tüm projeleri yakinen takip ediyoruz” diyen Bakan Uraloğlu, “Gün içerisinde, yapım çalışmaları devam etmekte olan ve en az Güzeldere tünelimiz kadar önemli olan Van Çevre Yolunda incelemelerde bulunacağız. Edremit’ten başlayıp şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanan bu yolumuz 41 kilometre uzunluğunda sıcak kaplamalı, 3 gidiş ve 3 geliş toplam 6 şeritli. Yani bir otoyol standardında projelendirdik” diye kaydetti.

“ŞEHİR MERKEZİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU RAHATLAYACAK”

Bakan Uraloğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Projeyi tamamlayıp hizmete sunduğumuzda şehir merkezinde meydana gelen trafik yoğunluğunu rahatlatacak, şehir içinden bölgedeki yerleşkelere yüksek standartlı ulaşım imkanı tesis etmiş olacağız. Bölge illerinin Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Umurlu ve Üzümlü sınır kapılarına ulaşımını bölünmüş yol konforuyla sağlayacağız. Van Çevre Yolu tamamlandığında da zamandan 1,4 milyar, akaryakıttan 200 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1.6 milyar liralık bir tasarruf elde edeceğiz. Çevreye zarar veren karbon emisyonundan 15 bin ton azaltma sağlayarak çevrenin korunmasına katkı sağlayacağız.”

“ÇEVRE YOLUNU VAN’IN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ”

Van Çevre Yolunun tamamlanmasında bazı nedenlerden dolayı gecikmeler olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, konuşmasının devamında, “Van çevre yolu ile ilgili bazı eleştiriler olacak. Daha iyisini yapma noktasında yapılan her türlü eleştirinin başımızın üzerinde yeri var. Biraz geciktiğimizin farkındayız ama bu konudaki bütün engelleri aşmış durumdayız. Zemin ile ilgili sıkıntılar, kamulaştırma ile ilgili sıkıntılar hepsini aşmış durumdayız. Allah’ın izniyle bu gecikmemizi telafi edeceğiz ve Van Çevre Yolunu da Van’ın gündeminden çıkarmış olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerine yer verdi.