Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üretim merkezlerinin ham madde, yarı mamul ve nihai ürünlerini taşımak için fabrikalara doğrudan bağlantı sağlayan iltisak hatlarının; sanayici, üretici ve ihracatçıların rekabet gücünü artırdığını vurgulayarak, Türkiye’nin ulusal demir yolu ağı üzerinde 439 kilometre uzunluğunda 286 iltisak hattının bulunduğunu aktardı.

Bakan Uraloğlu, bu hatlar ile gerçekleştirilen taşımaların tüm demir yolu yük taşımalarının yaklaşık yüzde 45'ini oluşturduğunu vurgulayarak, "2024 yılının ilk 8 ayında demir yolları ile toplamda 17 milyon 445 bin 855 ton yük taşındı. Bu 8 aylık sürede 7 milyon 842 bin 981 ton yük ise iltisak hatları ile taşındı. Bu rakamın yıl sonunda 11,5 milyonu geçeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, 2053 yılı hedefleri doğrultusunda kara yollarındaki yüzde 72'lik yük taşımacılığı payını yüzde 57'ye düşürmeyi, demir yollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını ise yüzde 22'ye yükseltmeyi planladıklarının altını çizdi. Uraloğlu, ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), TCDD ve TCDD Taşımacılık’ın yanı sıra sektör paydaşlarıyla da iltisak hatlarının sayısını artırmak için ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Toplam uzunluğu 13,3 kilometre olan Gelemen-Tekkeköy ve Yenikent-Kazan Soda'daki iltisak hatlarının yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, yük taşımacılığında demir yolu payının artırılmasının kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Toplam uzunluğu 439 kilometre olan iltisak hatlarına 12'nci Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda 74,5 kilometresi TCDD tarafından, 141 kilometresi AYGM tarafından olmak üzere toplam 215 kilometre ilave ederek, lojistik merkezlerinin, fabrika, sanayi, OSB ve limanlara bağlantılarının sağlanması amacıyla toplam iltisak hattı uzunluğumuzu 654 kilometreye çıkartmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de demir yolu ile yapılan yük taşımacılığının önemine değinen Uraloğlu, demir yollarının çevre dostu, düşük maliyetli ve güvenilir bir taşımacılık alternatifi olarak her zaman öne çıktığını ifade etti. Demir yolu taşımacılığının Türkiye'nin sanayileşme sürecindeki kritik rolüne de vurgu yapan Uraloğlu, demir yolu ile yapılan taşımalarda iltisak hatlarının, ürünleri ulusal demir yolu ağına ulaştırmak için önemli bir görev gördüğünün altını çizdi.