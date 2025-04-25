Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine ulaşmasında demir yollarının vazgeçilmez bir unsur olduğunu aktardı.

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'yla etkin ve çevre dostu ulaşım sistemini Türkiye'ye kazandırmak için çalıştıklarını belirten Uraloğlu, ulaşım ekosistemine tüm ulaşım modlarını entegre ederek yeşil ve sürdürülebilir ulaşımı ön planda tuttuklarını bildirdi.

Uraloğlu, bir yandan yüksek hızlı tren ve hızlı tren ağını genişlettiklerini, diğer yandan da mevcut hatların modernizasyonuyla demir yolu taşımacılığının payını artırmayı hedeflediklerini aktararak, "Demir yolu taşımacılığının enerji ihtiyacının yüzde 35'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için çalışmalar yürütüyoruz. Demir yolu sektörümüzde yürüttüğümüz projelerle trenlerdeki enerji tüketimini azaltarak hem ekonomik hem de ekolojik bir katkı sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut sistemi gözden geçirerek enerji verimliliği açısından gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Uraloğlu, TCDD Taşımacılık İzmir Bölge Müdürlüğünce hayata geçirilen pilot projenin de başarıya ulaştığı bildirdi.

Hedef her yıl 12 milyon litre yakıt tasarrufu

Uraloğlu, enerji tasarrufu sağlayan ve bilimsel metotlarla belirlenen sürüş yöntemlerini bölgede faaliyet gösteren 54 trenle hayata geçirdiklerine işaret ederek "Bu yöntemler, trenlerin en az enerji tüketimiyle çalışmasını sağlıyor. Sahada yapılan testlerde, uygulanan yöntemlerin yüzde 10 enerji tasarrufu sağladığı tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Makinistlere verilen eğitimlerin ardından geçen yıl projeyi uygulamaya başladıklarını belirten Uraloğlu, "Pilot uygulama sayesinde 270 bin litre yakıt tasarrufu sağladık. Bu tasarruf, 12 milyon liralık ekonomik katkı anlamına geliyor. Aynı zamanda çevreye zararlı 748 ton karbon emisyonunu engelledik." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, projenin farklı hat kesimlerinde de uygulanmasıyla birlikte 2023 yılı tüketim değerleri ve yüzde 10 tasarruf hedefi doğrultusunda her yıl 12 milyon litre yakıt ve 52 milyon kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Söz konusu tasarrufun, güncel fiyatlarla 780 milyon liralık ekonomik katkı sağlayacağına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda 59 bin ton karbon emisyonunu engelleyerek çevreye büyük katkı sağlamış olacağız. Nihai hedefimiz, tüm trenlerimizde bu uygulamayı hayata geçirmek, bu sayede hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz."