Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Ankara’da özel bir otelde 2024 YLSY Burs Programı ile yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan bursiyerler için düzenlenen ‘2024 YLSY Bursiyerleri Vizyon ve Farkındalık Eğitimi Programları’ 360 bursiyerin katılımıyla düzenlendi. Bakanlık tarafından yürütülen YLSY programı çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitimlerde, bursiyerlerin akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, yurtdışı eğitim sürecine daha donanımlı şekilde hazırlanmaları ve Türkiye’ye dönüşlerinde görev alacakları alanlarda farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

Program kapsamında çeşitli oturumlar ve sunumlarla bursiyerlere rehberlik edildi. Programda konuşan Bakan Tekin, bursiyerlere Bakan olarak değil akademisyen ve hoca olarak baktığını; onların yaşadığı sorunları çözmek ve yurt dışında bulundukları süre boyunca ülkeye maksimum fayda sağlayacak şekilde yetişmeleri için en iyi imkanları sunma taahhüdünde bulunduğunu belirtti.

"2001 yılı sonrası küresel anlamdaki dönüşümle Türkiye’de alanlar değişti"

YLSY programı kapsamında açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, yurt dışında eğitim gören öğrencilere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ve Türkiye’nin geleceğine yönelik adımlar atmayı sürdüreceklerini belirterek, "Bu program kapsamında öğrencilerin burs, okul ödemeleri, sağlık harcamaları, ulaşımları, sınav ücretleri, ihtiyaçlarının nasıl ve nereden karşılanacağı yasal düzenlemeyle bir çerçeveye kavuşturulmuş oluyor.

2001 sonrasında ise hem küresel anlamdaki ekonomik dönüşüm, hem hizmet sektörü ve teknoloji gibi alanların ön plana çıkmasıyla beraber Türkiye’de hem alanlar değişti, hem de bu alanlara ilişkin eğitim almak üzere yurt dışına giden öğrencilerin eğitim alanları ve ülkeler değişmiş oldu. 2013-2024 yılları arasında ise bu programda çok ciddi bir revizyon yapıldı.

Bu revizyonda hem yeni alanlar eklendi, hem yeni ülkeler eklendi, hem de bu bursun kullanımıyla ilgili zaman içerisinde ortaya çıkan aksaklıklar giderilmiş oldu. 1929’dan 2002’ye kadar toplam 22 bin bursiyer gönderildi. Bu bursiyerlerin yaklaşık 13 bini AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleşti. Ayrıca Cumhurbaşkanımız 5 yılda 5 bin bursiyeri yurt dışına gönderdi" diye konuştu.

"Yurt dışına gönderilen bursiyerlerimizin yaklaşık yüzde 60’ı, 2002’den sonra gönderildi"

AK Parti, iktidara geldikten sonra eğitim alanında büyük yenilikler yaptığını vurgulayan Bakan Tekin, "Yurt dışına gönderilen bursiyerlerimizin yaklaşık yüzde 60’ı, 2002’den sonra gönderildi. Bunun altını özellikle çiziyorum çünkü üniversitede akademik kadrolarla ilgili süreç biraz farklı işliyor. 2024 yılı itibariyle 45 farklı ülkede, 121 üniversite ve 42 kamu kurumunda toplamda 2 bin 785 bursiyerimiz var" şeklinde konuştu.

Düzenlenen programa, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Ünal Eryılmaz ve öğrenciler katılım sağladı. YLSY Bursiyerleri Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri Programı’nın ilk günü, Öğrenciye Destek ve İletişim Daire Başkanlığı PDR Biriminin düzenlediği tanışma etkinliği ile sona erdi.