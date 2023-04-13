Gaziantep'te Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili bilgi veren Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

- Uyuşturucuyla mücadelemiz büyük bir inanç ve kararlılıkla devam etmektedir. Devletimizin bütün kurumları yoğun bir gayret içinde yoluna devam etmektedir.

- Sentetik uyuşturucuların imal ve ticaretinde ceza 10 yıldı. Bu 15 yıla çıktı.

- Zorunlu tedavi ve rehabilitasyon aynı zamanda cezaevinde uygulanabilecektir. Aynı zamanda buna uygun cezaevleri inşa edilecektir. Yakalanan uyuşturucu maddelerin soruşturma sırasında imhası mümkün olabilecektir.

- Uyuşturucuyla mücadele eden alanların görevlilerin, karar verenlerin özellikle elini çok kuvvetlendirecektir. Göreceksiniz milletimizin de fark edecek, bu düzenlemeler çerçevesinde kökünü kurutmada bir kat daha başarılı olabilme iradesi ortaya konulacaktır.

- 1529 polisimiz ve jandarmamızla birlikte bu hedeflere onları selametledik. Şu ana kadar 179 hedefin 149’unu yakalamış oldular.

Süperhaber