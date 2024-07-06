Yeni düzenlemeyle birlikte memur maaşlarında önemli değişiklikler yaşandı. Hangi meslek grubuna ne kadar zam yapıldı, detaylar haberimizde!

Bakan Şimşek'in imzaladığı bu kararla memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Ayrıca kıdem tazminatı tavanının belirlenmesi de büyük önem taşıyor.

Bakan Şimşek İmzasıyla Yeni Düzenlemeler: Zam ve Ücretlerde Son Durum!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla gerçekleşen yeni düzenlemelerle birlikte, Temmuz 2024 itibarıyla sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine %19.31 oranında zam yapıldı. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı da 41.828,42 TL olarak belirlendi. İşte güncellenen bazı meslek gruplarına yönelik maaşlar:

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) : 48.414 TL - 57.762 TL

: 48.414 TL - 57.762 TL Memur (Üniversite Mezunu) : 34.217 TL - 40.824 TL

: 34.217 TL - 40.824 TL Uzman Öğretmen : 44.066 TL - 52.575 TL

: 44.066 TL - 52.575 TL Öğretmen : 39.763 TL - 47.441 TL

: 39.763 TL - 47.441 TL Başkomiser: 48.675 TL - 58.074 TL

Bakan Şimşek'in bu kararı, milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözünde büyük bir sevinç yarattı. Zam oranları ve yeni ücretler, Temmuz 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Ayrıca, aylıkların 15 Temmuz'dan sonra yatması durumunda, 1 Temmuz - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki fark tutarlarının da hesaplanıp ödeneceği belirtildi.

Bu düzenlemeler, memurlar ve kamu çalışanları arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı ve beklentileri karşılamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.