Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira artışları ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Bakan Şimşek, ''Uygulanan ekonomik programlar neticesinde, son dönemde kira ve konut satış fiyatları artış hızlarında yavaşlama gözlenmekte" dedi.

Dar gelirliler için sosyal konut projeleri üzerinde çalışılıyor

Bakan Şimşek, soru önergesine verdiği yanıtta dar gelirlilere yönelik sosyal konut projelerinin geliştirileceğinin müjdesini verdi. Takvim'in haberine göre Şimşek, soru önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:

"Orta vadede kiralardaki artışların önüne geçmek ve deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpları telafi etmek üzere yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak."