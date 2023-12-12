Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etmek için tedavi gördüğü hastaneye geldi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Osman Aşkın Bak, "Konuyu dün geceden beri takip ettik. Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Türk futbolunun değerini arttırmak ve korumak için herkese büyük sorumluluk düşüyor. 2032'yi organize edeceğiz çok önemli süreçler, inanıyoruz ki birlik beraberlik içerisinde üstesinden geleceğiz. 6222'deki düzenlemeler, koşullar, UEFA ve TFF kriterleriyle bir karar verilir. Değerlendirilir." dedi.

Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı?

Hakem Halil Umut Meler'in hakemliği bırakıp bırakmayacağıyla ilgili bilgisi olmadığını belirten Bakan Bak, "Bunu Meler'in kendisine sormanız lazım" dedi.

"Liglere çok fazla ara verileceğini zannetmiyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ayrıca, "Liglere çok fazla ara verileceğini düşünmüyorum." dedi.