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Özge İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın ocak-kasım dönemini kapsayan şirket satın alma ve birleşme işlemlerine ilişkin yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Yılın hem dünyada hem de Türkiye'de yüksek enflasyon ve faiz gündemiyle geçtiğini dile getiren İlhan, bu nedenle satın alma ve birleşme işlemlerinin etkilendiğini söyledi.

İlhan, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ülkeyi yasa boğduğunu kaydederek, sonrasındaki seçimlerin ardından istikrar ortamının artmasıyla birleşme ve satın alma tarafında Türkiye'de işlem adedi bazında rekor bir yıl yaşandığını anlattı.

Dünya geneline bakıldığında işlemlerin yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre 3,2 trilyon dolar seviyesinden 2,4 trilyon dolara düştüğünü ifade eden İlhan, "Bir düşüş gerçekleşti yüksek enflasyon nedeniyle ve geçtiğimiz sene ilk 11 ayda yaklaşık 53 bin işlem gerçekleşmişken bu yıl 51 bin işlem gerçekleşmiş oldu. İşlem adedinde bir miktar azalma görüyoruz. Türkiye'de ise geçen sene aynı dönemde 205 işlem gerçekleşmişken, bu yıl toplam 486 işlem gerçekleştiğini görüyoruz. Yani gerçekten işlem adedi bazında rekor bir yıldı." diye konuştu.

"11 ayda 7,3 milyar dolarlık şirket birleşme ve satın alma işlemi olduğunu düşünüyoruz"

Özge İlhan, Türkiye'de ocak-kasım döneminde değeri açıklanan birleşme ve satın alma işlemlerinin toplam hacminin 2,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rakam, geçtiğimiz yılın altında bir işlem hacmini gösteriyor. Ancak değeri açıklanmayan işlemleri biz KPMG olarak tahmin ediyoruz ve bu sene bedeli yüksek olduğunu öngördüğümüz ve değeri açıklanmayan işlemler var.

Bunları da dahil ettiğimizde aslında toplam işlem değerinin 7,3 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu da geçtiğimiz yılın üzerinde bir işlem hacmine işaret ediyor ama bu bizim öngörülerimiz üzerine belirlediğimiz bir şey. Bu sene ilk 10 işlem dikkate alındığında mega işlem gerçekleşmedi. Nedir mega işlem? Değeri 1 milyar doların üzerinde olan işlemler için diyoruz. Geçtiğimiz sene Varlık Fonu'nun Türk Telekom hisselerini satın alması 1,65 milyar dolarlık işlemdi ve bu mega işlem olarak bizim karşımıza çıkmıştı."

İlhan, bu yılki en büyük işlemi Tofaş'ın Stellantis Otomotiv'in hisselerini satın alması olarak gösterirken ancak bu satın almanın işlem bedelinin 1 milyar doların altında olduğunu söyledi. İlk 10 işlemde 2 sektörün öne çıktığını dile getiren İlhan, bunların "endüstriyel üretim ve otomotiv" ile "enerji" olduğunu bildirdi.

Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımlar

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlık şirketinin raporuna göre, endüstriyel üretim ve otomotiv sektöründeki diğer büyük işlemlere bakıldığında, İngiltere kökenli Volex'in Murat Kablo'nun hisselerinin tamamını 195,8 milyon dolara satın alması dikkati çekerken, ABD merkezli Univar Solutions'ın Kale Kimya'nın hisselerinin tamamına 143,6 milyon dolar ödemesi Türkiye'ye olan stratejik yatırımcı iştahının devamlılığı gösterdi.

Bu yıl enerji sektöründe önemli satın alma ve birleşmeler gerçekleşirken, Tataristan merkezli PJSC Tatneft, Doğan Holding'e ait Aytemiz'in yüzde 100 hissesini 336 milyon dolar karşılığında satın aldı. Diğer bir önemli işlem ise Vitol Group iştiraki Petrol Ofisi'nin BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere yaptığı hisse alımı oldu.

Bu iki işleme ek olarak Alpet, hisselerinin tamamını açıklanmayan bir bedelle Türkiye'de enerji sektöründe faaliyet gösteren Zeren Grup'a sattı.

İş Bankası'ndan yenilenebilir enerji alanında önemli bir satın alma eylül ayında gerçekleşti. Banka, 130,9 milyon dolar bedelle Greeneco Enerji Elektrik Üretim'in yüzde 50 hissesini satın alarak yenilenebilir enerji alanında önemli bir yatırım gerçekleştirdi.

Gelecek yıllarda enerji sektöründe fosil yakıtlardan yeşil enerjiye dönüşümün hızlanması ve bu alanda gerçekleşecek satın alma ve birleşmelerin ön plana çıkması öngörülüyor.

İşlem adedi bazında teknoloji, medya, telekomünikasyon (TMT) sektörü 228 işlemle ilk sırada yer alırken, onu 58 ile endüstriyel üretim ve otomotiv sektörü izledi.

ABD ve Birleşik Krallık, 11 ayda Türkiye'ye en çok yatırım yapan iki ülke oldu

ABD ve Birleşik Krallık, ocak-kasım döneminde Türkiye'ye en çok yatırım yapan iki ülke oldu. ABD 18, Birleşik Krallık 15 ve Almanya 10 işlem adediyle yabancı yatırımlarda öne çıkan ilk 3 ülke olarak sıralandı.

Bu 3 ülkeyi 6 işlemle Birleşik Arap Emirlikleri, 4 işlemle İspanya takip etti. Açıklanan işlem büyüklükleri dikkate alındığında ABD başı çekerken, onu Tataristan, Birleşik Krallık, Umman, Güney Kore ve Almanya izledi.

ABD'nin işlem hacmi bazında 419 milyon dolar işlem bedeliyle ilk sırada yer almasında, Artmin Madencilik hisselerinin yüzde 40'ının 270 milyon dolara SSR Mining tarafından satın alınması etkili oldu.

Satın alma ve birleşme işlemleri içinde yabancı yatırımcılar 94 işlemle 1,2 milyar dolar pay aldı.