Gerçekleştirdiği programda konuşan Bakan Göktaş, sosyal yardım programlarına olan bağlılıklarını vurguladı.

Bakan Göktaş'ın Açıklamaları

Bakan Göktaş, "Bu kapsamda 2,7 milyar lira yaşlı ve 2,1 milyar lira engelli aylıkları olmak üzere toplam 4,8 milyar lira tutarındaki aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz" dedi. Ayrıca, temmuz ayı farklarının ağustos ayı dönem ödemesiyle birlikte hesaplara aktarılacağını da belirtti.

Düzenli ve Kapsayıcı Sosyal Yardımlar

Konuşmasında, engelli ve yaşlı vatandaşlar için kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programlarını sürdüreceklerini vurgulayan Bakan, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ödemelerin Kontrol Edilmesi Önemli

Bakan Göktaş'ın açıklamalarına göre, temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı. Hak sahiplerinin ödemelerini kontrol etmeleri önem arz ediyor.