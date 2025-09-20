Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından 2024 yılında başlatılan 'Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe Projesi'yle, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere çevre farkındalık eğitimleri verilmeye devam ediliyor. İlk olarak Edirne'de başlatılan proje kapsamında 198 ilkokul, 236 ortaokul ve 226 lisede öğrencilere eğitim verildi.

Eğitimlerde öğrencilere doğa dostu uygulamalar, çevre bilinci ve Sıfır Atık anlayışına ilişkin birçok farklı başlıkta içerikler sunuluyor. Eğitimlerde; Depozito Yönetim Sistemi ve yine Fethiye-Göcek-Dalaman çevresinde hayata geçirilecek olan Deniz Ekosistemini Koruma Projesi'ne dair konular da yer alıyor. Öğretici, eğlendirici ve interaktif içeriklerle verilen eğitimler, öğrencilerin yaş gruplarına uygun olarak anlatılıyor.

'DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA HEP BİRLİKTE MÜMKÜN'

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizin dört bir yanında öğrencilerimizle birlikte büyük bir çevre hareketi başlattık. 'Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe' diyerek şehir şehir dolaştık, toplam 306 bin 740 öğrencimizle buluşup çevre farkındalığı eğitimi verdik. Daha yaşanabilir bir dünya hep birlikte mümkün" dedi.