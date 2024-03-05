Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Koca, 27 bin sözleşmeli personel alımı ilanına ilişkin, "Bildiğiniz gibi ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecek. Hayırlı olsun diyorum" dedi.

Koca, Türkiye İş Kurumu'na (İŞ-KUR) yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı da yapılacağını belirterek, "Çok kısa süre içerisinde bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız" diye konuştu.

'KADRO SAYISINDA 9 BİN ARTIŞ OLDU'

Aralık ayında gerçekleştirilen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorulan Koca, "Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sınav sonuçlarını açıklamasını bekliyoruz. Bilindiği gibi son çıkan yasada yan dal uzmanları ile ilgili bazı düzenlemeler de yer aldı. Ayrıca yasa ile sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış oldu.

Bu artışla başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında bütün yan dal uzmanları artık sözleşmeli olacak. Kadro sayısının süreçte artışıyla, bütün yan dal uzmanları sözleşmeli olabilme imkanına kavuşacak. Tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz. Yan dal uzmanlığının yüksek oranda tercih edildiğini hep birlikte göreceğiz" dedi.