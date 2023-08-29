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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ankara'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi TRT Haber'de açıklamalarda bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın konuşmasından öne çıkanlar:

'DÜNYAYA TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE MESAJINI VERMEK İSTİYORUZ'

2018 yılından beri TEKNOFEST'ler düzenliyoruz. İlk yılımızda 550 bin ziyaretçi ile dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olmuştu.

2023 TEKNOFEST'i bu defa Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'nin üç büyük şehrinde. Cumhuriyetimizin 100. yılında biz Türkiye'mize üç büyük TEKNOFEST hediye etmek istedik. Dünyaya tam bağımsız Türkiye mesajını vermek istiyoruz.

'DÜNYADA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEYEN BİR DİP DALGAYA ŞAHİTLİK EDİYORUZ'

Dünyada eşi benzeri görülmeyen bir dip dalgaya şahitlik ediyoruz. 2018 yılında 14 teknoloji yarışması düzenledik ve 20 bin gencimiz katılmıştı. O yıl için büyük başarıydı. Bu yıl 330 binden fazla takım 1 bilmiyondan fazla genç TEKNOFEST'te düzenlen 44 teknoloji yarışmasına katıldı.

Gençlerimiz teknolojide dünya ile yarışma özgüvenini kazanıyor. 250'den fazla girişim burada farklı sektörlerde, proje takımı olarak başlamış girişimler geliştirdikleri ürün ve teknolojilerle dünya sahnesine çıkıyor.

Türkiye'de AK Parti iktidara geldiği yıl 414 patent başvurusu vardı 20 yıl içerisinde bu sayı 9 binin üzerine çıktı. Türkiye'nin adım adım tam bağımsızlık başarısının hikayesi. Savunma sanayiinde bugün 3 binden fazla şirket faaliyet gösteriyor. Yılbaşından bu yana 435 adet T10X kullanıcısıyla buluştu. Yerli otomobil fikrine karşı çıkanlar oldu.

'HAYALİ BİLE KURULAMAYAN PROJELER GERÇEK OLDU'

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Biz dönemimizde böyle şeylerin hayaklini bile kuramazdık. Böyle kendi insansız hava aracımı yapayım, kendi uzay çalışmalarımı yapayım, kendi firmamı kurayım, dünyaya nam salacak hava araçları üreteyim böyle şeyler bizim jenerasyonumuzda hayal bile edilemezdi. Bunlar alaya alınan hafifa alınan konulardı. Milletimizin evlatlarının başaramayacağı konular olarak görülürdü. Maalesef bilim ve teknolojide hak ettiğimiz yerde olamamışız. Oysaki bizim kadim inancımız bize bunu emretmiyor, ayet okumamızı bu çalışmaları yürütmemizimizi emrediyor. Hayali bile kurulamayan projeler gerçek oldu.

'MİLLİ TASARIM VE YERLİ ÜRETİM HAVA ARAÇLARI FESTİVALDE OLACAK'

"Savunma sanayimizin eserlerini insanımıza gösteriyoruz. Millileşme vizyonu ile ortaya çıkan eserleri gösterdiğimizde zamanla TEKNOFEST kuşağının oluşmaya başladığını gördük. Bu festivali milletimizin sahiplenmesi rekor düzeyde. Milli Sanayimizdeki atılım bu festivali de ateşledi. Milli tasarım ve yerli üretim hava araçları festivalde olacak. haber7