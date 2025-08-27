Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ev sahipliğindeki programa; Bakan Kacır'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

'TEKNOLOJİDE GELİŞİM RÜZGARI, DAHA GÜÇLÜ ESİYOR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyanet İşleri Başkanlı'nın hizmet sunumunu etkinlik, verimlilik ve şeffaflık ilkeleriyle daha da güçlendirecek projenin hayırlı olması dileğinde bulundu. Kacır, "Teknolojiyi, insana hizmetin aracı kılma irademizin somut bir tezahürü olan bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teknolojide gelişim rüzgarı, geçmişten daha güçlü esiyor. Bu yeni dönemde hayatın her alanı yenilikçi teknolojiler ışığında yeniden şekilleniyor. Bu teknolojileri iş süreçlerine entegre ederek, dijital dönüşümünü başarıyla yürüten kurumlar; hızlı, güvenli ve etkin hizmet sunma imkanına kavuşuyor.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda dijital ekonomiyi; yerli ve milli kabiliyetlerimizi büyüten, üretimde verimliliği, istihdamı ve rekabet gücünü artıran, 'Türkiye Yüzyılı'nda milletimizi daha müreffeh yarınlara taşıyacak bir kaldıraç olarak görüyoruz. Bu anlayışı esas alan bir kalkınma modelini Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, geçtiğimiz 23 yılda başarıyla uyguladık. Sağladığımız kapsamlı ve nitelikli teşviklerle muazzam bir Ar-Ge altyapısı inşa ettik.

Bugün 110 TEKNOPARK'ımızda 12 bine yakın teknoloji girişimi, yapay zekadan siber güvenliğe, biyoteknolojiden yeşil dönüşüme pek çok alanda yenilikçi çalışmalara imza atıyor. Özel sektör firmalarımızın bünyesindeki 1600'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezinde, müteşebbislerimiz yüksek katma değerli projeler geliştiriyor. Artık teknolojiyi yalnızca kullanan değil, teknolojinin pek çok kritik sahasında söz sahibi ve küresel trendleri belirleyen bir Türkiye var" diye konuştu.

'E-DEVLET ÜZERİNDEN 8 BİNİ AŞKIN HİZMET VERİLİYOR'

Teknolojinin; ülkenin büyüme ve kalkınma yolculuğunda stratejik bir kuvvet çarpanı olmasının yanında kamu hizmetlerini hızlı, kaliteli, hesap verebilir anlayışla sunmak için bir fırsat penceresi de sunduğuna dikkat çeken Kacır, "Son yıllarda dijital çağın imkanlarını aziz milletimizin hizmetine seferber ederek, bürokrasiyi azaltan, hız, kalite ve erişilebilirliği esas alan pek çok adımı hayata geçirdik.

e-Devlet Kapısı üzerinden 8 bini aşkın hizmeti tek oturumla, tek ekrandan, güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu bir deneyimle milletimizin emrine sunuyoruz. e-Devlet uygulamalarını oluşturduğumuz güçlü veri yönetişim altyapısıyla, karar alma mekanizmalarımıza ışık tutan ve kamu politikalarımıza yön veren bir rehbere dönüştürdük" dedi.

'DİN HİZMETLERİNDE DİJİTALLEŞMEYİ OLMAZSA OLMAZ GÖRÜYORUZ'

Bakan Kacır, Türkiye'yi başarılı dijital devlet uygulamalarında referans alınan ülkeler arasına taşıdıklarını belirterek, "Dijital çağ; sunduğu geniş imkanların yanında bizleri yeni sınamalarla da baş başa bırakıyor. Bakınız; bugün yapay zeka destekli sahte içerikler, hakikatin üzerini örten ciddi bir tehdit olarak karşımızdadır. Dijital platformlarda tekelleşmenin, ifade hürriyetinden rekabete, kişisel mahremiyetten ulusal güvenliğe kadar pek çok sahada doğurduğu riskleri maalesef tecrübe ediyoruz.

Nitekim İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım karşısında, küresel teknoloji tekellerinin hakikati perdeleyen, çifte standartlı uygulamaları, dijital dünyanın adalet ve ifade hürriyetine gölge düşürmüştür. Karşı karşıya olduğumuz tablo, yerli ve milli kabiliyetlerimizi güçlendirerek, hukuki ve idari çerçevemizi tahkim ederek, özgürlüğü, veri güvenliği ve mahremiyeti esas alan milli uygulamalarının gerekliliğini ortaya koyuyor.

Dijital egemenliğimiz için önemli ve öncelikli gördüğümüz Türkçe Doğal Dil İşleme modeli ile harita ve navigasyon uygulamalarının teknoloji ekosistemimiz tarafından geliştirilmesi için yakın dönemde adım attık. Elbette dezenformasyonun karşısında kamu kurumları olarak, vatandaşlarımızı doğru bilgiyle doğru zamanda buluşturmak bizler için bir diğer ödevdir. İşte bu sebeple, din hizmetlerinde dijitalleşmeyi, sahih dini bilginin doğru, hızlı ve güvenli biçimde topluma ulaştırılmasının olmazsa olmazı olarak görüyoruz" açıklamasında bulundu.

DİNİ BİLGİLER VE HİZMETLER ARTIK TEK NOKTADA

Teknik bilgi birikimi ve tecrübelerini, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dijital hizmet altyapısını güçlendirecek projeler için seferber etmekten geri durmadıklarını söyleyen Kacır, "TÜBİTAK ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın ortak çalışmasının eseri AYGÖZ sistemiyle hilal ve ufuk gözlemlerini bilimsel verilere dayalı, şeffaf ve ölçülebilir bir zemine taşıdık. Başkanlığımızın; yerli ve milli işletim sistemi Pardus'u yaygın ve etkin biçimde kullanması, bizleri ziyadesiyle memnun ediyor.

Biraz önce ayrıntıları paylaşılan dijital hizmet uygulaması da aziz milletimizin manevi hayatına rehberlik eden köklü ve mümtaz kurumumuzun çağın gereklerine uygun, insanı merkeze alan hizmet sunma yaklaşımının açık bir ifadesidir. Vatandaşlarımız hutbe ve vaaz arşivinden fetva ve rehber içeriklerine, namaz vakitlerinden zekat-fitre hesaplamalarına kadar geniş bir hizmet yelpazesine artık tek noktadan, erişilebilirlik standartlarına uygun ve kullanıcı dostu bir arayüzle ulaşabilecekler. Bu yolda attığımız her adımı, 'Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız ve güçlü Türkiye hedefimize hizmet eden birer hamle olarak görüyoruz" dedi.

'DİJİTAL YAYIN FORMATLARINA UYGUN İÇERİKLER ÜRETİYORUZ'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da en temel görevlerinin toplumu din konusunda aydınlatmak olduğunu aktararak, şöyle konuştu: "Diyanet Bilgi Yönetim Sistemi uygulamalarıyla, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarının tamamında, tüm iş ve işlemler elektronik ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Devletimizin açık kaynak kod ve milli yazılım kullanımı politikaları doğrultusunda tüm uygulamalarımız Pardus sistemine taşınmış; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile basın ve tanıtım toplantıları yapılarak bu konuda diğer kurum ve kuruluşlara öncülük yapılmıştır.

Veri merkezi, Felaket Kurtarma Merkezi, bilgi-belge yönetimi gibi alanlarda en güncel teknolojiler kullanılmaktadır. Diğer yandan; dinimizi, inancımızı, sevgili peygamberimizin güzel ahlakını tanıtmak gayesiyle, kısa videolardan çizgi filmlere, aktüel yapımlardan akademik anlatımlara kadar, her yaştan kullanıcıya hitap eden on binlerce içerik üretiyoruz. Yeni neslin ilgisini çekebilen, ihtiyaçlarına, becerilerine ve gönül dünyalarına hitap edebilen nitelikli içeriklerle onları buluşturmak için çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim hatim ve meal setleri, yüzlerce kitap, makale, sesli ve görüntülü içeriklerin bulunduğu dijital platformlarımız var. İslam'ın evrensel değerlerini dijital mecralar yoluyla tanıtmak amacıyla dijital yayın formatlarına uygun ve her yaştan kullanıcıya hitap eden içerikler üretmeye devam ediyoruz."