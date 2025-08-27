Doğu Derbisi olarak tanımlanan bu önemli mücadele öncesinde, Van Gölkentliler taraftar grubu Iğdır’da Ova Beyleri taraftar grubu tarafından karşılandı ve misafir edildi.

Maç beraberlikle sonuçlanırken, taraftarlar arasında dostluk rüzgârları esti. Karşılaşmanın ardından Gölkentliler Taraftar Grubu, Ova Beyleri taraftar grubuna ve Iğdır halkına yönelik teşekkür mesajı paylaştı.

“TEŞEKKÜRLER OVA BEYLERİ”

Gölkentliler tarafından yapılan paylaşımda, “Iğdır’a ayak bastığımız andan itibaren bizleri samimiyetle karşılayıp misafir eden Ova Beyleri taraftar grubuna ve değerli Iğdır halkına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Bölgemizin özlemini duyduğu bu kardeşlik ve birliktelik, bizler için büyük bir anlam taşımaktadır. Nice dostluklarda ve tribünlerde omuz omuza olmak dileğiyle...” denildi.