Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bölgemizde yayılmacı emeller besleyenlere, bu coğrafyayı kendi kirli planlarını uygulama sahası olarak görenlere karşı, ülkemizin ve aziz milletimizin bekasını koruma noktasında gerekli güç ve kudrete sahibiz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin kapsamlı bilgiler alan Bakan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak talimatlar verdi.

Toplantıda konuşan Güler, "Her yıl olduğu gibi bu ağustos ayında da bir yandan ordumuzun şanlı tarihindeki zaferlerin gururunu yaşarken diğer taraftan da terfilerin, devir teslimlerin ve ömrünü Türk Silahlı Kuvvetlerine adamış personelimizin emekliliklerinde yeni bir hayata başlanmasının heyecanını yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinin şekillendiği 2024 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla terfi edenleri tebrik eden Güler, görevlerini tamamlayacak olanlara da hizmetlerden dolayı şükranlarını sundu. Güler, "30 Ağustos'ta bir üst rütbeye yükselecek subay ve astsubaylarımızın yeni rütbelerinin şimdiden devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." temennisinde bulundu.

Bakan Güler, "Küresel ve bölgesel düzeyde kritik gelişmelerin yaşandığı, güvenlik ortamının her geçen gün karmaşık ve öngörülemez bir hal aldığı günümüzde, ülkemizin ve asil milletimizin bütünlüğünü sağlamak, milli hak ve menfaatlerimizi korumak konusundaki faaliyetlerimiz aynı kararlılıkla devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Terörle mücadelenin yanı sıra başta Türkiye'nin yakın coğrafyası olmak üzere her gün bir yenisinin ortaya çıktığı gerginlikleri ve asimetrik saldırıları da yakından takip ettiklerine dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Böylesine ateş topuna dönen bir coğrafyada istikrar adası olan Türkiye, bölgede gerginliğin artırılmasına karşı güvenlik, huzur ve barışı önde tutan politikasını ve bu yöndeki girişimlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki bölgemizde yayılmacı emeller besleyenlere, bu coğrafyayı kendi kirli planlarını uygulama sahası olarak görenlere karşı, ülkemizin ve aziz milletimizin bekasını koruma noktasında gerekli güç ve kudrete sahibiz. Bu asla ve asla unutulmamalıdır."

"Geliştirdiğimiz çok boyutlu ilişkiler, Türkiye'yi güvenilir ülke konumuna getirmiştir"

Tüm bu faaliyetleriyle birlikte stratejik ve çok boyutlu politikalarının bir yansıması olarak dost ve müttefik ülkelerle ikili ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiklerini bildiren Güler, şöyle devam etti:

"Terörle mücadele harekatında ve farklı coğrafyalarda icra ettiğimiz diğer harekatlarda elde ettiğimiz başarılar, bölge ülkelerinin bize olan güvenin artması ve bu suretle başta terörle mücadele olmak üzere güvenlik konularında yeni inisiyatifler geliştirilmesini sağlamıştır. Sorunlara tarafsız ve ilkeli yaklaşımımız, dünyada ve bölgemizde barışa sağladığımız katkılar, dost ve kardeş ülkelere verdiğimiz destek ile karşılıklı güven ve işbirliği temelinde geliştirdiğimiz çok boyutlu ilişkiler, Türkiye'yi Balkanlardan Kafkaslara, Afrika'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada aranılan ve güvenilir ülke konumuna getirmiştir."

"Adada iki devletli çözüme yönelik duruşumuz devam edecektir"

Güler, Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını hatırlatarak, "Gözbebeğimiz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için yoğun gayretlerimize de devam ediyoruz. Adada iki devletli çözüme yönelik duruşumuz ve soydaşlarımıza verdiğimiz destek bundan sonra da artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar birliklerin elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını kaydeden Güler, özverili çalışmalardan dolayı memnun olduğunu vurguladı.

Bu devamlılığın sağlanabilmesi için "sürekli eğitim" anlayışıyla bilgi ve becerilerin daima geliştirilmesi, fiziksel olarak güçlü bir seviyede olunmasının büyük önem arz ettiğini belirten Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Zira günümüz harekat ortamındaki başarı, hızlı ve doğru karar veren komutanlar ve liderlere bağlıdır. Bu sebeple her seviyedeki lider personel, başta kendisi olmak üzere personelin mesleki ve fiziki gelişimini titizlikle takip edecektir. Bu vesileyle, tüm silah ve mesai arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyor, her birinizi gözlerinizden öpüyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."