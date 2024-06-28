Van yarın ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Sayısız programın gerçekleştirileceği festivalin büyük ilgi görmesi beklenirken, açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

Yarın başlayacak ve 7 Temmuz tarihine kadar devam edecek festivalde her gün onlarca etkinlik olacak. Ünlü isimlerin söyleşilere katılacağı, tanınmış sanatçıların konser vereceği festivale Bakan Mehmet Nuri Ersoy da katılım sağlayacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali Van programının açılışı yarın (29 Haziran Cumartesi) Van Müzesinde gerçekleştirilecek.

Burada açılışa katılacak olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivale ilişkin açıklamalarda da bulunacak.