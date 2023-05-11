2023 yılı ilk 6 ayında geçerli olacak net asgari ücret 8 bin 500 lira olarak belirlenmişti.

Milyonlarca vatandaşa nefes olan yeni asgari ücretin ardından memur ve emekli zammı için de çalışmalar yapıldı.

Bunun üzerine gözler bir kez daha asgari ücrete çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamalarında birçok kez temmuzda asgari ücrete zam yapacaklarını vurguladı.

CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret 500 doların altında olmamalı. Bizim memurlarımız bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Ocakta memnun oldukları gibi temmuzda da memnun olacaklar. Temmuzda asgari ücreti de ele alacağız. Yeni bir asgari ücret belirleyeceğimizi ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Kamu işçilerimize bu ücretle ne kadar teşekkür etsek edemeyiz"

Bakan Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:

Dünkü toplu sözleşme çok önemli. Kamudaki işçilerin sözleşmeleri farklı tarihte bitenler vardı. Hepsi birlikte yapılıyor. Sözleşmede kamu işçilerinin bir kısmı asgari ücret düzeyinde ücret alıyordu. 8 bin 500 lira alanların maaşları brüt olarak 15 bin liraya çıkarıldı.

Bunun üzerine yüzde 45 zam yapıldı. Medyada yanlış anlaşılmalar oldu. Sabah çiçeklerle ziyarete geldiler. Ben de teşekkür ediyorum. Toplu sözleşme düzeni ülkede işliyorsa demokrasi göstergeleri değerli bir durumdur. Kamu işçilerine, yer altında çalışan maden işçilerimize bu ücretle ne kadar teşekkür etsek edemeyiz. Direğin tepesindeki enerji işçileri var.

İşçilerimizi memnun eden bir sözleşme gerçekleştirdik. Onlara verilen ücreti fazla bulmak etik değil. Bunlar brüt rakamlar. Bazı yetersizlik sendromu yaşayan sendikalar var. Net memur maaşlarını koyup mukayese ediyorlar. Bu ahlaki değil. Daha erken yapacaktık deprem girdi araya. Şubat içerisinde çözecektik. Seçimle alakası yok. Yasal bir durum. Toplu sözleşme tarihleri vardır. Sosyal devletin temsilcisi olarak uzlaşma noktasına getiririz. Sayın cumhurbaşkanımız da beklentinin üzerinde bir zam yaparak açıkladılar.

"Temmuzda memura enflasyon farkı artı refah payı vereceğiz"

Memurlarla yaptığımız sözleşmenin dönemleri var. Temmuz ayında bitiyor yasal olarak. Kamu çalışanlarıyla ilgili memur sendikalarımızla temmuzda oturacağız. Enflasyon farkını vereceğiz. Türkiye tarihinde ilk defa sayın cumhurbaşkanımızın uyguladığı refah payı var.

Asla memurları işçilerden düşük seviyede maaş alma uygulaması yapmayız. Yüzde 14 civarında refah payı. Temmuzda memura enflasyon farkı artı refah payı vereceğiz. Biz kazanırsak demiyorum, biz zaten kazanacağız. Hükümetimiz iş başındadır. Memurlarımız endişe etmesinler. Ben fabrika fabrika dolaşıyorum. Fabrikaların çoğunluğu ihracat yapan işletmeler.

Geçen bir fabrikaya gittik. Ankara Çubuk'a TOGG ile gittim. Biz buna parça ürettik dediler. Türkiye neden her şeye rağmen ayakta duruyor. Türkiye sanayiye dayanarak büyüyor. Gittiğimiz her yerde alkışlarla karşılanıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorlar.

Aşağıdaki ücreti yukarı tırmandırdığınızda yukarıdaki ücret de yukarı tırmanıyor. Gözlemlerime dayanarak ilk turda sayın cumhurbaşkanımız açık ara kazanıyor. Memurlar hiç endişe etmesinler. Sayın cumhurbaşkanımız talimat verdi, çalışmamız hazır. Temmuzda yasal olarak uygulamaya sokulacak. Ocak ayında verdiğimiz sözü nasıl tuttuğumuzu biliyorlar.

"Asgari ücret 500 doların altında olmamalı"

Öğrencilik yıllarımda bir fabrika duvarına asgari ücret vergi dışı bırakılsın yazmıştık. Bu bize nasip oldu. Tüm ücretlerden asgari ücret düzeyinde ücreti vergi dışı bıraktık. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) gibi parti bundan nasıl habersiz olur. Tarihsel bir adım olarak görüyorum. 8 bin 500 lira beklentilerin üzerinde bir artıştı.

Dolar bazında baktığımızda ilk defa AK Parti döneminde en üst düzeye çıktı. Ben görevim gereği bunları sayın cumhurbaşkanımıza götürdüğümde anlattığımda kabul etti. Asgari ücret 500 doların altında olmamalı. Bizim memurlarımız bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Ocakta memnun oldukları gibi temmuzda memnun olacaklar.

Temmuzda asgari ücreti de ele alacağız. Yeni bir asgari ücret belirleyeceğimizi ifade etmek isterim. Adaleti sağlayacak artış oranı yapacağız. 3600 ek gösterge verdik. Ona bir düzenleme daha ekleyeceğiz. Birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanları ek göstergeye gelecekler. Emeklilere de 7 bin 500 üzerinde olanlara farklı oranlarda düzenleme yapacağız.

ENSONAHBER