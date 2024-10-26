KANALIN UZUNLUĞU VE YAPIM SÜRECİ NEDİR?

Bahçesaray 'da hayata geçirilen sulama kanalı projesi, zorlu işletme faaliyeti tarım faaliyetlerini sürdürdüren çiftçiler için hayati bir önem veriyoruz. Bu proje, bölgedeki mevcut sudan daha verimli bir şekilde çoğaltma yoluyla yönetim üretimini artırmayı hedeflemektedir. Özellikle . İhtiyaç kaybı sulama kaybı nedeniyle çiftçiler genellikle verim kaybı yaşamaktadır. Bu kanalın devralınması, çiftçilerin hem gelirini yükseltecek hem de birleştirilerek sürdürülebilirliği sağlamak için önemli bir adım olacaktır. Sulama kanalı, toplam 5 paket kilometre uzunlukta inşa edilmiştir. Bu bloklar, zorlu arazilerde geçişler sağlamak amacıyla özel tekniklerle tasarlanmıştır. Dağlık alanları ve kaya parçaları ile dolu yapılar yapılan bu çalışma, sadece inşaat açısından değil, ilgi alanları açısından da dikkat çekmektedir. Kanalın yapım süreci, doğanın korunması ön planda tutulmuş ve çevre dostu olarak benimsenmiştir. Elde edilen sonuçlar, yalnızca yönetimin çözümüyle sınırlı kalmayacak; Aynı zamanda bölgedeki doğal dengeyi koruyarak, yerel ekosistemin de sağlıklı bir şekilde katkı sağlamaya devam etmesini sağlıyoruz.

HANGİ MAHALLELER FAYDALANACAK?

Bu proje, toplamda 4 mahallenin faydalanmasını öngörmektedir. Ceviz ve bal üretimiyle geçişi sürdüren çiftçiler, bu sulama kanalının yönetimi su ile yönetim üretimlerini artıracaklar. Sulama kanalının özellikle dağlık birimlerki çiftçiler için nasıl bir can suyu olacağı, yönetim üretim ve yerel ekonomiye katkılar ile birlikte daha da belirginleşecektir. Bu proje, bölgedeki tarımın refahını yeniden şekillendirecek ve çiftçilerin yüzünü güldürecek.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen bu sulama kanalı projesi, sadece fiziksel bir yapı değil, aynı zamanda çiftçilerin umutlarını yeniden canlandıran bir proje olarak değerlendiriliyor. İhtiyaç sisteminin suyun temin edilmesi, bölgesel yönetim sistemlerinin artması, dolayısıyla ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacaktır.