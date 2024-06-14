Bahçeli'nin "AK Parti ve CHP'nin ittifak yapması gerektiği, 6'lı masa da destek vermeli" önerisi, AK Parti içinde geniş tartışmalara yol açtı. Ancak, AK Parti'nin üst düzey yetkilileri, Bahçeli ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını ve Cumhur İttifakı'nı önemsediklerini vurguladılar. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideriyle yapacağı görüşme merakla bekleniyor. Bu gelişmeler, Türkiye'nin siyasi gündemine yeni bir boyut kazandırırken, siyasi partiler arasındaki ilişkilerdeki dinamikleri de gözler önüne seriyor.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi