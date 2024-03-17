MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda toplandı.

Delegeler ve davetliler, kurultayın yapıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki yerini aldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli de salona geldi.

Salonda, "Bir ülkü bir ömürden uzun her sevdadan büyük", "İlk günkü azim ve kararlılık bitmeyen gurur ve onurla", "Devir artık Türk devridir", "Cumhur bizim Türkiye hepimizin" ile "Geçmişin gururu yarının umudu" yazılı afişler yer aldı.

Salonda kurulan platformdaki dev ekrandan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğrafları ve partinin genel merkez binası yansıtıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de saat 10.10'da Ankara Spor Salonu'na geldi. Partililer Bahçeli'yi ayakta, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganlarıyla karşıladı.

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın, yanındayız"

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim" yönündeki açıklamalarına dair, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçenlerde basından öğrendiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bir konuşması, özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah ve tahrik unsuru olarak kabul edilmiştir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum; 'Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Bunun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz."

Devlet Bahçeli, 1295 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi

Kurultayda, partinin kayıtlı üst kurul delegeleri, kurulan 15 sandıkta genel başkanlık seçimi için oy kullandı.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından Divan Başkanı Mevlüt Karakaya, oylamaya 1295 delegenin katıldığını belirterek, Bahçeli'nin tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Kurultay'da tek aday gösterilen Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, 11. kez genel başkan seçilmiş oldu.

Kurultay, diğer parti organlarının seçimiyle devam edecek. Delegeler, 75 asil 25 yedekten oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile 9 asil 5 yedekten oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) belirleyecek.