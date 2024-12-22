MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Masumların hesabı katil Esad'dan mutlaka sorulmalıdır. Bu alçak, Lahey Adalet Divanında, cani Netanyahu ile en yakın sürede yargılanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "CHP'nin politikası, BAAS menşeilidir. CHP'nin gayri milli ve ahlaki siyasetinin başka türlü izahını yapmak hakikaten boşuna bir emek ve zaman israfıdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Suriye'de PKK/YPG'ye kesinlikle yer olmamalı, bu örgüt silahlarını Suriye'nin geçiş hükümetine devretmelidir. Tek bir terörist, sınırlarımızda nefes dahi almamalıdır." açıklamasını yaptı.

Başkanı Bahçeli, "Terör örgütü için sona gelinmiştir. Cinayet örgütünün miadı dolmuştur. Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak, terör ve bölücülük kaybedecektir." dedi.

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürtler kardeşimiz, terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP'nin istismar siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir."

Bahçeli, "İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda, terörün bittiği, terör örgütün lağvedildiği ortak gelecek ideali, insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır." ifadelerini kullandı.