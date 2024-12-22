Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Vanspor FK, deplasmanda Karaman Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.

Maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Van Spor FK Başkanı Erol Temel, şuana kadar iki transfer gerçekleştirdiklerini açıkladı.

1. Lig'den çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed Damlu'yu transfer ettiklerini duyuran Başkan Temel, son olarak Arnavutköy Belediyespor'da mücadele eden başarılı sağ bek oyuncusu Seyit Gazanfer ile de anlaştıklarını duyurdu.

Hafta içi iki isimle sözleşme imzalayacaklarını belirten Temel, transfer görüşmelerine devam edeceklerini söyledi.