Demet Evgar'dan Şok Açıklama! Bahar Neden Yayınlanmadı?"

Ünlü oyuncu Demet Evgar, Bahar dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını açıkladı. Son günlerde sosyal medyada dikkat çeken bitkin halinin ardından hayranlarını korkutan Demet Evgar, gerçeği paylaştı.

Bahar dizisi hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. Başarılı oyuncu Demet Evgar, dizinin yeni bölümünün tamamlanamamasının sebebini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Demet Evgar, "Bahar'ın yeni bölümü yayınlanmadı çünkü sette yaşanan beklenmedik bir sağlık sorunu nedeniyle çekimler tamamlanamadı. Hepinize sabrınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Bahar dizisinin hayranlarını biraz olsun rahatlattı. Ancak merak edilen bir soru daha var: Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Demet Evgar'ın açıklaması ve yeni gelişmeler için takipte kalın!