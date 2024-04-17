İlkbaharın gelişiyle beraber ısınan havaları fırsat bilen vatandaşlar, yeşillenen parklarda gönüllerince vakit geçiriyor.

Ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava yerini güneşli havalara bıraktı. Van'da da güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar parklara ve yeşil alanlarda bolca vakit geçiriyor.

Bereketli yağışların yerini güneşli havalara bıraktığı Van’da vatandaşlar özellikle öğle saatlerinden itibaren park ve bahçelere gelerek temiz ve güneşli havanın tadını çıkarıyor.



