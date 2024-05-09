Salı akşamlarının vazgeçilmez dizelerinden Bahar dizisinin yeni bölüm tarihi izleyiciler arasında merak konusu olmaya başladı. Dizinin fragmanının televizyonlarda gösterilmemesi sebebiyle diziyi izleyenler 'Bahar dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' Sorusunun cevabını Google arama motoru başta olmak üzere sosyal medya platformlarında araştırmaya başladı.

Bahar dizisinin 12. yeni bölümüne yönelik açıklama geldi.



Buğra Gülsoy, Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak tarafından başrolü paylaşılan Bahar dizisi televizyon macerasına ara verdi. 7 Mayıs tarihli ilan akışında Bahar dizisinin tekrar edilen bölümü bulunuyor. Hafta süresince yeni bölüm fragmanı gösterime girmeyen Bahar dizisi çekimleri yetişememesi sebebiyle bu hafta ekranlarda olmayacak.

Bahar dizisi 12 yeni bölüm neden yok?

Birsen Altuntaş tarafından aktarılan habere göre dizinin bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünün yetişememesi sebebiyle olmadığı bildirildi. Bu sebeple dizinin bu akşam tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak. Yapım firması MF yapımı hususuyla alakalı yazılı bir açıklamada bulundu ve yapılan açıklamada;

''Yolculuğumuzda bize güç veren ve ilham olan değerli izleyicilerimiz, bu akşam tekrar bölümümüzde yayındayız. Bahar'ın en güzel günlerinde 14 Mayıs Salı akşamından itibaren her salı yeni bölümlerimizle buluşmak üzere...

Ifadelerini yer verildi.