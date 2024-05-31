Deprem Panik Yaratıyor! Az Önce Nerede ve Kaç Şiddetinde Deprem Oldu? Anlık Deprem Haberleri Burada!

Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncelleniyor. Depremlerin sıkça yaşandığı ülkemizde, bugün en son ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 31 Mayıs Cuma günü yaşanan depremler.

Kahramanmaraş'ta Korkutan Deprem! Şiddeti ve Detayları...

Bugün saat 12.32'de Kahramanmaraş Göksun'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin detayları ve hissedilen bölgelerdeki etkisi merak konusu.

Çanakkale'de Sabah Saatlerinde Deprem! Panik Yaratan Sarsıntı...

AFAD'ın verilerine göre saat 09.32'de Çanakkale Biga'da 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Sarsıntı, bölgedeki vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Muğla Datça'da Deprem! En Son Kaç Şiddetinde Sarsıntı Oldu?

Bugün saat 09.21'de Muğla Datça'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar, sosyal medyada panik dolu anlarını paylaştı.

Deprem Bilgilerini Anlık Takip Edin! AFAD ve Kandilli Verileriyle Güncel Liste...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık verileriyle Türkiye ve çevresindeki depremleri takip edebilirsiniz. 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremler, anlık olarak haberimizde yer almaktadır.