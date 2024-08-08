Türk Tıbbının Çığır Açan İsmi! Aysima Altınok Kimdir ve Neden Hayatını Kaybetti?

Türkiye'nin ilk kadın beyin ve sinir cerrahı olarak tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran Dr. Aysima Altınok, 95 yaşında hayata veda etti. İşte, bu öncü ismin hayatı ve ölüm nedeni…

Türkiye’nin İlk Kadın Beyin Cerrahı Aysima Altınok’un Ardında Bıraktığı Miras

Türk tıbbının kilometre taşlarından biri olan Dr. Aysima Altınok, 1929 yılında Erzincan’da doğdu. İstanbul Tıp Fakültesi'nde üçüncülükle kazandığı eğitim hayatını, Türkiye’nin ilk kadın beyin cerrahı olma unvanıyla taçlandırdı. 1950’li yıllarda, kadın doktorların cerrahi bölümlere alınmasının neredeyse imkansız olduğu bir dönemde, Altınok’un azmi ve kararlılığı, onu bu zorlu yolda öncü bir isim haline getirdi.

Tüm Zorluklara Rağmen Yılmadı: Beyin Cerrahisinde Kadınların Yolunu Açtı

Dr. Aysima Altınok, Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde Türkiye’nin nöroşirurji öncülerinden Dr. Hami Dilek’in yanında asistan olarak başladığı kariyerinde, 1968 yılında uzmanlık unvanını aldı. Bakırköy Akıl Hastanesi'nde klinik şefi olarak uzun yıllar görev yaptı ve özellikle kadınların cerrahi alanda karşılaştığı engelleri yıkarak birçok genç doktora ilham verdi. Çalışkanlığı, azmi ve başarılarıyla sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da takdir topladı.

Eğitim İçin Büyük Bir Miras Bıraktı

Dr. Altınok, sadece tıpta değil, eğitim alanında da büyük bir miras bıraktı. Mal varlığını, kız çocuklarının eğitimine destek sağlamak amacıyla Türk Eğitim Vakfı’na bağışladı. Bu adım, onun hem bilim insanı hem de eğitim gönüllüsü kimliğini pekiştirdi.

Türk Tıbbı Bir Efsaneyi Kaybetti

9 Ağustos 2024 tarihinde Zincirlikuyu Camii’nde son yolculuğuna uğurlanacak olan Dr. Aysima Altınok, Türk tıbbı ve eğitim camiasında derin bir boşluk bıraktı. Türkiye’nin ilk kadın beyin cerrahı olarak tarihe geçen Altınok, hayatı boyunca gösterdiği azim ve kararlılıkla, özellikle kadınların toplumsal eşitlik mücadelesinde önemli bir rol model olarak hatırlanacak.