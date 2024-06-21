Yapılan araştırmalara göre, "ayarlı da başkan" deyimi, bir durumun düzgün ve uygun bir şekilde ayarlandığını veya düzenlendiğini ifade ediyor. Örneğin, "Biz onu ayarladık" veya "Ayarlanabilitesi var" gibi cümlelerde kullanılıyor.

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüklerinde de yer alan bu deyim, Karadeniz bölgesinin önemli bir dil özelliği olarak karşımıza çıkıyor. TDK, Atatürk'ün dil ve terim çalışmalarına önemli katkılar sunduğunu da vurguluyor.

Ayrıca, ekşi sözlük ve diğer kaynaklarda da "ayarlı da başkan" deyiminin anlamı ve kullanımı hakkında detaylı bilgilere ulaşmak mümkün. Bu gibi yerel deyimlerin incelenmesi, Türk dilinin zenginliğini anlamamız açısından oldukça değerli.

Sonuç olarak, "ayarlı da başkan" ifadesi, Karadenizli'lerin dilinde sıkça kullanılan ve bir durumun düzenlendiğini, ayarlandığını belirten önemli bir deyim olarak öne çıkıyor.