Avusturya'nın Graz Üniversitesi arkeoloji profesörlerinden Ursula Schachinger, ekibiyle birlikte Van'da yaptığı gezide çok önemli bir keşifte bulunduklarını belirtti. İpekyolu'nun son durağı olan Kars'taki antik Ani şehrine kadar araştırmalar yapan ekip son olarak Kars'ta bulunan ünlü Kaz Evi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Profesör Schachinger, Doğu Anadolu bölgesindeki Urartular ve İpekyolu gezilerine Van'dan başladığını dile getirerek, "Van yakınlarında bulunan Kalecik bölgesinde önemli bir keşif yaptık. Buna göre; Urartulardan kalma bir kaşif ve gözlem evinin izlerine rastladık. Bildiğiniz gibi Babiller ve Urartular uzay gözetleme faaliyetlerine büyük önem vermiştir.

Kalecik yakınlarındaki bu alanda uzay gözetleme, astronomik çalışma ve navigasyon faaliyetlerinde bulunulmuştur. Bu çalışmalar özellikle tarım alanlarındaki gelişmeler için de kullanılmıştır. Bu insanlık için büyük bir kaşif olabilir. Ayrıca bu alan dünyaca ünlü İngiltere'deki Stonehenge taşlarından daha önemli bir bulgu olabilir" ifadelerini kullandı.