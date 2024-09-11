41 Yaşındaki Arzu Çetin'in Ani Vefatı...

Alanya'nın Tanınmış Avukatı Arzu Çetin Hayatını Kaybetti!

kaybetmesi tüm şehirde büyük bir üzüntü yarattı. Çetin'in ani vefatı, sevenlerini ve meslektaşlarını derin bir şoka soktu

Beyin Tümörü ile Uzun Süre Mücadele Ediyordu

Alanya'nın tanınmış avukatlarından olan Arzu Çetin, beyin tümörü ile uzun süre mücadele ediyordu ve bu hastalık, ne yazık ki hayatını sonlandırmasına neden oldu. Çetin’in bu zorlu hastalıkla verdiği mücadelenin sonrasında yaşanan vefat haberi, geniş bir üzüntü ve yas havası oluşturdu.

Önceki Dönem Alanya Belediye Başkanı'nın Avukatıydı

Çetin, sadece kişisel başarılarıyla değil, aynı zamanda önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in avukatı olarak da tanınıyordu. Meslek hayatındaki bu önemli rolü, onu Alanya’nın tanınan isimlerinden biri yapmıştı ve vefatı, bu bağlamda büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

MHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Olarak Görev Yapıyordu

Ayrıca, Arzu Çetin MHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı olarak da görev yapıyordu ve siyasi alandaki katkıları da takdir ediliyordu. Bu görevdeki başarılı performansı ve kamu hizmetine olan bağlılığı, onun toplumsal etkisini ve sevgiyle anılmasını sağlıyordu.

Cenazesi Yarın Toprağa Verilecek

Çetin’in cenazesi, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 11.00'de Demirtaş Çamlı Mezarlığı’nda defnedilecek. Yeni Alanya olarak, Arzu Çetin’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve MHP camiasına sabır ve başsağlığı dileriz. Çetin’in anısı, şehirde ve toplulukta uzun süre yaşatılacak.