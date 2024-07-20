Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında Van Balığı (inci kefali) için avlanma yasağı uygulandı. Yıllar önce kiloda hafif, boydan daha kısa olan Van Balığı’nın, uygulanan av yasağı tedbirleri sonrası boyunda uzama, kilosunda ise artış meydana geldi.

15 bin insanın geçim kaynağı olan Van Balığı, son yıllarda av yasağı sürecinde kolluk kuvvetlerinin denetimi arttırması ve vatandaşların da buna daha fazla destek vermesiyle hem kilosunda hem de boyunda uzama tespit edildi.

Özellikle 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında Van’ın Gevaş, Edremit, İpekyolu, Tuşba, Muradiye ve Erciş İlçeleri ve Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz sahil ilçelerinde önlemler üst seviyede olurken, bölge halkı da bu duruma destek vererek çalışmalara yardımcı oldu.

“ÇALIŞMALARIN KARŞILIĞINI ALDIK”

Av yasağına artık daha fazla dikkat edildiğini aktaran Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Çalışmalar neticesinde çok büyük verim aldık. Artık balığımızın kilosu artıyor, boyu ise uzuyor. Balığın neslinin tükenmemesi için verilen çaba ve emekler bizi ziyadesiyle memnun ediyor” dedi.

Van balığı av yasağı süresince hem paydaşların hem de vatandaşların daha fazla duyarlı olduğunu gözlemlediğini belirten Görentaş, “Vatandaşlarımızın çalışma kapsamında bize kaçak avcılık yapan şahısları ihbar ederek katkı sunduklarını gördük. Bu çalışmalara vatandaşların da dahil olması Van Balığına verilen değerin üst seviyede olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“BALIK NESLİNİN KORUNMASI İÇİN EĞİTİM VERİLİYOR”

Av yasağıyla beraber Van Balığının stok miktarının arttığını dile getiren Görentaş, “Alınan önlemler iyi seviyede. İnsanlarımız daha çok dikkat ediyor ve balığı koruyor. Temennimiz önümüzdeki süreçlerde hiçbir önlem almaya gerek kalmadan, halkımızın av yasağı sürecinde duyarlı davranmasıyla süreci tamamlamak. Bu bilinci kavrayabilmek için temelden başladık ve çocuklara eğitim veriyoruz. Çocukların bilinçlenmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde ilköğretim çağındaki öğrencilere Van Balığı ile ilgili eğitimler veriyoruz” şeklinde konuştu.