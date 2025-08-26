Van İl Jandarma Komutanlığı emrindeki Edremit Atlı Jandarma Birliği, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü etkinliklerinde görev aldı. Kutlama alanında devriye yapan birliğe ait "Efsane", "Tayga", "İlke" ve "Deniz" isimli atlar, özellikle çocuklar olmak üzere vatandaşların ilgisini çekti. Suç ve suçlularla mücadele, motorlu araçların giremediği bölgelerde devriye yapma ve tarihi binicilik kültürünü yaşatma görevlerinin yanı sıra, törenlerde İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığını temsil eden Atlı Jandarma Birlikleri, 4 binici ve 4 at ile Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda düzenlenen etkinliklerde halk tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Malazgirt etkinliklerine katılan Dr. Öğretim Üyesi Metin Karaburun, "Bu gün etkinliklere katılmak için Malazgirt’e geldik. Çok güzel etkinlikler var. Özelikle jandarmanın atlı birlikleri çok iyiydi. Hem çocuklar hem yetişkinler güzel bir şekilde eğleniyor. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlik alanını gezdiğini söyleyen Buse Kaya, Van’dan gelen jandarma atlı birliklerin programlara renk kattığını ifade ederek, "Bir Malazgirtli olarak bu etkinlikleri burada görmekten mutluluk duyuyoruz.

Birçok etkinlik oldu, ok attık. Bu etkinliklerin hepsi çok eğlenceli ve keyif vericiydi. Daha gezmediğimiz yerler var, onlara da bakacağız. Özellikle jandarmanın atlı birlikleri programlara büyük keyif kattı. Herkes çok eğlendi" ifadelerini kullandı.