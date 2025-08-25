İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni hedef alıyor...

Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı tutumunu sürdüren İsrail'in son gerçekleştirdiği saldırılar sonrası, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

SON 24 SAATTE 58 CAN KAYBI

Açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 58 ölü ve 308 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 900 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 46 bin 218 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İNSANİ YARDIM İÇİN BEKLEYENLER HEDEF ALINIYOR

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 184 kişinin yaralandığı kaydedildi.

ABD-İsrail güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 123'e, yaralananların sayısının da 15 bin 615'e ulaştığı aktarıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 62 BİN 774'E YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 774'e, yaralıların sayısının 158 bin 259'a yükseldiği bildirildi.

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, 7 Ekim'den beri açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 300'e yükseldiği kaydedildi.