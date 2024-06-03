Başrollerinde Feyyaz Duman, Aslıhan Güner ve Eylül Tumbar gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yalan dizisinde, izleyicilerin merakla takip ettiği Kerim karakteri dikkatleri üzerine çekiyor. Her hafta pazartesi akşamları yayınlanan dizide Kerim’in hikayesi büyük ilgi topluyor. Peki, Yalan dizisinde Kerim karakterine kim hayat veriyor? İşte detaylar ve Atakan Hoşgören hakkında merak edilenler…

ATAKAN HOŞGÖREN'İN CANLANDIRDIĞI KERİM KARAKTERİ VE DİZİDEKİ ROLÜ

Yalan dizisinde Kerim karakterine hayat veren genç oyuncu Atakan Hoşgören, zekası ve inatçılığı ile ön plana çıkan bir karakteri canlandırıyor. Kerim, Aksoy ailesi ile iş yapan ve Kaleli Kumaş Şirketi’nin sahiplerinin oğlu olarak karşımıza çıkıyor. Geleneksel değerlere bağlı bir ailede yetişen Kerim, aldığı modern eğitimlerle dikkat çekiyor. Girişimciliği ve parlak zekası ile ailesinin ve çevresinin dikkatini çeken Kerim, dizideki olayları adeta bir satranç oyunu gibi yönetiyor. Özellikle çocukluk aşkı Duru’ya olan ilgisi, tüm dengeleri alt üst edecek nitelikte.

ATAKAN HOŞGÖREN KİMDİR? BAŞARILI OYUNCUNUN HAYATINA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

Yalan dizisinde Kerim rolüne hayat veren Atakan Hoşgören, 5 Ağustos 1999 tarihinde İstanbul’da doğdu. Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünde eğitim alan Hoşgören, oyunculuk kariyerine çocuk yaşta adım attı. Birçok reklam filmi ve tiyatro oyununda rol aldıktan sonra, Yıldızlar Şahidim dizisi ile televizyon dünyasına adım attı. Ancak, asıl ününü 4N1K-2 filmi ile kazandı ve burada Ali Tekelioğlu karakterini canlandırdı. 1.84 m boyunda ve 79 kilo olan Atakan Hoşgören, aslan burcu olup, karizması ve yeteneği ile dikkat çekiyor.

ATAKAN HOŞGÖREN'İN KARİYERİ VE ROL ALDIĞI DİZİLER

Atakan Hoşgören, genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde önemli adımlar atmış bir isimdir. Reklam filmleri ve tiyatro oyunlarında gösterdiği performanslarla dikkat çeken Hoşgören, Yıldızlar Şahidim dizisi ile televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı. Asıl çıkışını 4N1K-2 filmi ile yapan genç oyuncu, burada canlandırdığı Ali Tekelioğlu karakteri ile büyük beğeni topladı. Şimdi ise Yalan dizisinde Kerim karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor ve performansı ile göz dolduruyor.

Yalan dizisinin heyecan dolu bölümlerinde Kerim’in hikayesini izlemeye devam ederken, Atakan Hoşgören’in kariyerinde nasıl ilerleyeceği de merak konusu olmaya devam ediyor.