Balıkesir'de Motokurye Ata Emre Akman'ın Vahşi Cinayeti: Son Görüntüler Ortaya Çıktı

Balıkesir'de üniversite öğrencisi motokurye Ata Emre Akman, önünü kesen E.Ö. tarafından parçalanarak vahşice öldürüldü. Olayın bir hafta önce ailesiyle gittiği tatil ve kız arkadaşıyla olan ayrıntıları ise şimdi gün yüzüne çıktı. Akman'ın tatildeki görüntüsünde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp birlikte şarkı söylemeleri yer alıyor.

Olay, 11 Mayıs tarihinde Balıkesir'in Karesi ilçesinde, Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi ve bir zincirin birleşimi kurye olarak çalışan Ata Emre Akman, siparişini bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından bilinmeyen bir nedenle önü kesildi.

E.Ö., Akman'ı üyelerinin çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Akman'a yardım etmek için çevrede bulunanların durumunu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcılık incelemelerinin ardından Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili olarak güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden E.Ö.'nün kimliği tespit edildi ve ailesiyle birlikte yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve babası O.Ö. gözaltına alındı. E.Ö., daha önce kasten yaralama ve tehdit gibi altı ayrı suç kaydı bulunuyordu. İfadelerinin ardından E.Ö. Tutuklandı, babası serbest bırakıldı.

Akman'ın hayatını kaybetmesinden bir hafta önce ailesiyle tatile gittiği ve kız arkadaşıyla olan ilişkileri ortaya çıktı. Tatildeki görüntülerinde Akman kameraya el sallarken, kız arkadaşıyla olan görüntülerinde ise birlikte gitar çalıp şarkı söylemeleri yer alıyor. Bu anılar, Akman'ın sevdikleri için geride kalan son hatıralar olarak kaldı.