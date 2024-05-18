Şanlıurfa, aşiret düğünleriyle gündem olmaya devam ediyor.

Bir süredir birlikte olan İzol aşireti mensubu Mehmet Aydınlık ile Ayşegül Altuner çifti çok konuşulan bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen düğüne, bölgedeki aşiret reisleri de katıldı.

Davetlilerin üzerine dolarlar saçıldı

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin nikahlarını kıymasının ardından dans eden çiftin ve halay çekenlerin üzerine davetliler, 1 dolar ile Türk lirası banknotları saçtı.

Deste deste dolarların ve Türk liralarının havada uçuştuğu düğünde, orkestranın görevlendirdiği 10 kişi ise yere atılan paraları toplayarak çantalara yerleştirildi.

6 kilo altına takıldı

Yöresel yemek ikramı yapılan düğünde, özel kutu ve tepsilerde getirilen 6 kilo ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık ve kolye gibi takılar geline takıldı.

Gelin hareket edemedi

Altınların ağırlığı nedeniyle hareket edemeyen geline yakınları yardımcı olurken, altın takmayan davetliler ise salondaki sandığa para ve altın koyarak isimlerini yazdıkları zarfları attı.

Gece sonunda açılan sandıktaki zarflar, iki valize dolduruldu.

Renkli görüntüler gerçekleştiğinde çiftin yakınları, davetlileri havaya ateş açmamaları konusunda sık sık uyardı.