WanHaber / Arif Karakaş

Olağan Genel Kurulunu yaparak yeni yönetimini belirleyen Vanspor Futbol Kulübü 2023-2024 futbol sezonuna iddialı giriyor. Feyat Kıyak’ın başkanlığında yeni yönetimde tekrar Asbaşkanlığa getirilen Çaldıran iş insanı Erol Temel, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Vanspor FK için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Transfer komitesinin iç transferleri tamamladığını ve dış transfere yöneldiğini belirten Asbaşkan Temel, "Kentimizin tek profesyonel futbol takımı olan ve bizde maneviyatı büyük olan Vanspor'umuz için elimizden geleni yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde kongremizi gerçekleştirdik, malum kimse aday olmadı. Vanspor'u sahipsiz bırakmamak adına iş insanı arkadaşlarımızla birlikte yeniden elimizi taşın altına koyduk. Yeniden bir sorumluluk alarak çalışmalarımıza başladık. İç transferlerimizi tamamladık ve bunları peyderpey açıklamaya başladık. Dış transferler konusunda da komitemiz gerekli çalışmaları sürdürüyor. Güçlü bir kadro ile şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek istiyoruz. Bizler Vanspor'un hakettiği yerin 2. Lig değil, süper lig olduğunun farkındayız ve bu minvalde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bölgemizin parlayan yıldızı olan Vanspor için ben ve arkadaşlarım elimizden gelenin en iyisini yapmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sezon başlamadan Vanspora yeni transferler yaparak güçlü bir kadro ile Van’a ve Vanlılara yakışacak bir şekilde Vansporu hak ettiği yere getireceğiz” dedi.