Wagner krizi Belerus'un araya girmesi ile çözülürken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

OPERASYONLARINA DEVAM EDECEK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov bugün yaptığı açıklamada, Wagner paralı asker grubunun hafta sonu bastırdığı isyana rağmen Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

LAVROV AÇIKLADI

RT'ye verdiği röportajda Lavrov, 'Wagner üyeleri orada eğitmen olarak çalışıyor. Bu iş elbette devam edecek' dedi.

9 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Rus güvenlik şirketi Wagner'in paralı askerlerinin Afrika'da 9 ülkede olduğu tahmin ediliyor. Wagner, yerel güçlere askeri eğitim veriyor, liderlere yakın koruma sağlıyor ve enerji noktalarını koruyor.

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