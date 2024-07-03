Enflasyon oranı %1.64 olarak belirlenirken, yıllık enflasyon %71.60 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında araştırma görevlilerinin maaşları %19.31 oranında arttı.

Buna göre, araştırma görevlilerinin maaşı 48.003 TL iken %19.31 zam yapıldığında yeni maaşları 57.272,37 TL'ye yükseldi.

Üniversite araştırma görevlilerinin maaşları ülkeden ülkeye, kurumdan kuruma ve pozisyonlarına göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, en düşük ve en yüksek maaşlar, kurumun bütçesi, ekonomik koşullar ve çalışanın deneyimi gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.