karyakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG’nin (otogaz) litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 4 kuruş indirim gelecek.

İstanbul’da LPG’nin fiyatı yaklaşık olarak 10,38 TL’ye gerileyecek.

LPG’de fiyatlar, bayiler ve iller arasında belirgin farklılık gösteriyor.

BENZİN VE MOTORİNDE SON DURUM

Benzin ve motorinde bir fiyat değişikliği bulunmuyor. Öte yandan Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt’in mayıs ayından itibaren petrol üretiminde kesintiye gitme kararı almış, bu kararın etkisiyle bu sabah ham petrol fiyatlarında yüzde 8’i gören fiyat artışı yaşandı.

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