TÜVTÜRK, araçların periyodik muayenelerinde lastik kontrolünde devrim niteliğinde bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, araç muayenelerinde lastiklerin türüne bakılmayacak, yalnızca lastik diş derinliği ölçümleri üzerinden değerlendirme yapılacak. Bu değişiklik, araç sahipleri için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Yeni Kriterler Nelerdir?

Yeni düzenleme kapsamında, araçların periyodik muayenelerinde lastik diş derinliğinin en az 1,6 mm olması gerektiği belirtiliyor. Yola Elverişlilik Muayenesi'nde ise bu değerin 2 mm olduğu vurgulandı. Lastik diş derinlikleri, dijital kumpaslar kullanılarak hassas bir şekilde ölçülecek ve bu ölçümler muayene sürecinde dikkate alınacak.

Güvenlik Açısından Kritik Değişiklikler

TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamada, araştırmaların gösterdiği üzere, lastik diş derinliğinin 3 mm'nin altına düşmesinin su tahliye kapasitesini azalttığı, fren mesafesini uzattığı ve direksiyon hakimiyetini önemli ölçüde düşürdüğü belirtildi. Bu nedenle, lastiklerin diş derinliği araç güvenliği açısından kritik bir öneme sahip.

Görünmeyen Hasarlara Dikkat!

Muayene esnasında lastik yüzeylerinde oluşabilecek hasarların ve yabancı maddelerin gözle ve elle kontrol edileceği, bu sayede görünmeyen hasarların tespit edilmesinin sağlanacağı ifade edildi. TÜVTÜRK, lastiklerde tespit edilen herhangi bir kusurun, aracın muayene sonucunu olumsuz etkileyebileceğini hatırlattı. Bu durum, araç sahiplerinin lastik bakımına daha fazla özen göstermesini gerektiriyor.

Araç Sahipleri Ne Yapmalı?

TÜVTÜRK’ün getirdiği bu yeni düzenleme ile araç sahipleri, lastik türüne değil, lastik diş derinliğine odaklanmalı. Araç muayenesine girmeden önce lastik diş derinliklerini kontrol etmek, olası sorunların önüne geçmek için kritik önem taşıyor. Ayrıca, lastiklerdeki görünmeyen hasarların tespiti için düzenli olarak lastik kontrolleri yapılması, güvenli sürüş için şart.

Yeni sistemle birlikte araç muayenelerinde yaşanacak bu değişiklikler, hem araç sahiplerine kolaylık sağlarken hem de trafikte güvenliği artırmayı hedefliyor. Bu nedenle, TÜVTÜRK’ün bu yeni uygulamasını dikkatle takip etmek ve gerekli önlemleri almak, her araç sahibinin sorumluluğunda.