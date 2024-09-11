Sümbül Mahallesi Hakkari-Van kara yolu Tekser civarında araç çarpması sonucu ağır yaralanan köpek için Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Belediye kliniğine getirilen yavru köpeğin radyoloji muayenesinde iç kanama geçirdiği ve sağ arka bacağında tam kırık olduğu gözlemdi. Yavru köpeğin gerekli ortopedik ve medikal tedavisi yapılarak müşahede altına alındı.

Hakkari'de onlarca can dostunu sağlığına kavuşturan veteriner ekipleri, gelen ihbarları anında değerlendirmeye devam ediyor.