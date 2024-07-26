Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Antalya’dan Van’a gittiği öğrenilen A.G. yönetimindeki 07 ENR 69 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı.

Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan Mehmet Kasım Gencer ve İ.G. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yarlılardan Mehmet Kasım Gencer hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.