Hız İhlali Acil Durumda Göz Ardı Edildi

Süleyman K. adlı işçi, çalıştığı şirkette geçirdiği kaza sonucunda parmağını kaybettikten sonra, iş arkadaşı tarafından hastaneye götürülmek üzere aceleyle yola çıktı ve bu sırada hız sınırını aştı.Süleyman K. hastaneye yetiştirilirken, kullandığı şirket aracı radar tarafından tespit edildi ve bu nedenle 6 bin 439 lira tutarında bir ceza kesildi. Ancak olayın ardından şirket avukatı, hızın kasten yapılmadığını ve iş kazası nedeniyle acil hastaneye yetişme zorunluluğunun bulunduğunu belirterek, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Mahkeme Hayat Kurtaran Hız İhlalini Anlayışla Karşıladı

Mahkeme, Süleyman K.'nın hastaneye acil yetişmeye çalıştığını ve bu süreçte trafik güvenliğini tehlikeye atmadığını değerlendirerek, idari yaptırımın kaldırılmasına karar verdi. Avukat, bu kararın Türkiye genelinde benzer durumlarda uygulanabilecek bir emsal teşkil edeceğini ve sağlık acil durumlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Yaralı işçinin zamanında hastaneye ulaşmasının ardından tedavi süreci başarılı bir şekilde devam etti.